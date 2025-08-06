Ex-Dortmunder Axel Witsel vor Unterschrift bei Udinese

Der frühere BVB-Profi Axel Witsel steht unmittelbar vor der Unterschrift bei Serie A-Klub Udinese.

Der 36-jährige Belgier stand bis Ende Juni bei Atlético unter Vertrag. Zurzeit ist er nun ohne Klub. Belgische Medien berichten nun, dass sich Axel mit Udinese über einen Einjahresvertrag mit Option geeinigt hat. Der Wechsel des Routiniers erfolgt ablösefrei. Im Friaul will sich der Defensivstratege mit guten Leistungen auch noch einen Platz im belgischen Kader der Nationalmannschaft für die WM im kommenden Jahr sichern.

Der Mittelfeldprofi war auch schon in Russland, Portugal und China tätig. In Italien spielte er bislang hingegen nicht.

psc 6 August, 2025 10:15