Bestätigt: Milan-Gespräche mit Fikayo Tomori laufen

Fikayo Tomori bestätigt in einem Interview, dass mit Milan Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen.

Dass Fikayo Tomori beim AC Mailand noch Grosses vorhat, kam schon vor einigen Wochen ans Tageslicht. Im Interview mit der «Gazzetta dello Sport» macht der 28-Jährige klar, dass er sich bei Milan mehr als heimisch fühlt.

«Ich bin seit fünfeinhalb Jahren in Italien: Ich fühle mich als Milanista. Der Verein und meine Berater verhandeln, aber ich konzentriere mich auf die fünf Spiele, die uns noch bleiben, um uns für die Champions League zu qualifizieren», sagt Tomori.

Der Vertrag des aktuellen englischen Nationalspielers läuft 2027 aus. Sollten sich Milan und Tomori also nicht auf eine Verlängerung einigen können, bestünde in diesem Sommer letztmalig die Möglichkeit, eine angemessene Ablöse zu kassieren.

«Ich möchte bis ich 35 oder 36 bin spielen», hat Tomori noch einige Jahre vor sich, macht sich aber auch schon konkrete Gedanken über die Zeit danach: «Ich habe noch ein paar Spielzeiten vor mir, aber dann hoffe ich, meinen Abschluss in Betriebswirtschaft zu nutzen, vielleicht um an der Seite meines Vaters zu arbeiten, der sich mit Jahresabschlüssen befasst.»