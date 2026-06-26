Die Einigung steht: Konrad Laimer verlängert beim FC Bayern

Nach langen Verhandlungen haben sich Konrad Laimer und der FC Bayern final auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Der österreichische Nationalspieler unterzeichnet bei den Münchnern laut «Sky» einen neuen Kontrakt bis 2029. Sein aktuelles Arbeitspapier ist nur noch bis 2027 gültig. Laimer läuft seit drei Jahren für den deutschen Rekordmeister auf und identifiziert sich voll und ganz mit dem Klub.

Zunächst gab es Diskussionen um das Gehalt des Rechtsverteidigers. Nun einigten sich die Parteien aber: Jährlich soll er künftig mehr als 10 Millionen Euro plus Boni kassieren.

Die Unterschrift ist in Kürze geplant, wobei Laimer derzeit noch mit Österreich bei der Weltmeisterschaft im Einsatz ist.