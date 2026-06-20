Wichtiges Milan-Treffen wegen Mike Maignan

Die Zukunft von Mike Maignan bei Milan scheint alles andere als gesichert. Zwischen dem Goalie und dem neuen Trainer Ruben Amorim steht offenbar ein wichtiges Treffen an.

Nach langen Verhandlungen verlängerte der AC Mailand den Vertrag von Mike Maignan im Januar langfristig bis 2031, seine Zukunft bei den Rossoneri scheint damit aber offenbar noch nicht geklärt.

Der «Gazzetta dello Sport» zufolge steht zwischen Maignan und dem neuen Trainer Ruben Amorim ein Treffen an, um über die gemeinsame Zukunft zu beraten. Maignans Berater soll im Hintergrund weiterhin an einem möglichen Wechsel arbeiten und entsprechende Optionen ausloten, zuletzt war Chelsea als Interessent gehandelt worden.

Über die Zukunft des 30-Jährigen, der bei Milan nicht nur Stammgoalie, sondern gleichzeitig auch Captain ist, wird wohl in den nächsten Wochen abschliessend ein Urteil gefällt.

Maignan konzentriert sich gerade auf die WM-Teilnahme. Mit Frankreich steht am Montag (23 Uhr) das zweite Gruppenspiel gegen den Irak an.