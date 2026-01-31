SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Unterschrift am Samstag

Milan macht bei Mike Maignan alles klar – alle Zahlen zur Verlängerung

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 31 Januar, 2026 10:33
Milan macht bei Mike Maignan alles klar – alle Zahlen zur Verlängerung

Das lange und bange Warten hat ein Ende: Milan soll sich mit Mike Maignan über eine Vertragsverlängerung einig geworden sein.

Der AC Mailand hat in den lange währenden Vertragsverhandlungen mit Mike Maignan endlich einen Durchbruch erzielt. «Calciomercato.com» zufolge soll der 30-Jährige am Samstag seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier setzen.

Die Details: Maignan weitet sein in wenigen Monaten auslaufendes Vertragsverhältnis bis 2031 aus. Sein Gehalt liegt zukünftig bei einem fixen Betrag von 5,7 Millionen Euro netto, durch Boni kann die Summe noch um bis zu 300.000 Euro ansteigen.

Die Milan-Verlängerung von Maignan stockte in den vergangenen Monaten erheblich, weil unter anderem Klubs wie Chelsea um den Torwart buhlten.

Zudem soll es zwischen Milan und Maignan unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der zukünftigen Bezahlung gegeben haben. Nun scheinen aber alle Missverständnisse ausgeräumt worden zu sein.

Mehr Dazu
Er will nach Italien

Sergio Ramos hat seinen nächsten Klub bestimmt
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Wechsel fix

Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben
Heisses Thema

Die Milan-Rückkehr von Thiago Silva wird real
Fast alles klar

AC Mailand verpflichtet Montenegros Talent Andrej Kostić
Mehr entdecken
Einige Kandidaten

Stürmersuche: Juventus Turin könnte sensationelle Rückkehr vollziehen

31.01.2026 - 11:49
Unterschrift am Samstag

Milan macht bei Mike Maignan alles klar – alle Zahlen zur Verlängerung

31.01.2026 - 10:33
Wechsel steht zur Debatte

3 Klubs geben Angebote für Christopher Nkunku ab

30.01.2026 - 17:07
Alle Parteien einig

Milan findet seinen neuen Torjäger und verpflichtet Mateta

30.01.2026 - 14:00
Im Hotelzimmer

Niclas Füllkrug werden Schmuck & Uhren im Wert von 500’000 Euro geklaut

22.01.2026 - 11:59
Winteranfragen

Verlässt Harry Maguire Manchester United im Januar?

17.01.2026 - 17:27
Noch diesen Monat

Milan gibt Angebot für Partizan-Supertalent Stürmer Andrej Kostic ab

15.01.2026 - 17:15
Wieder im Training

Blitzheilung bei Milan-Stürmer Niclas Füllkrug

14.01.2026 - 18:31
Neuer Klub

Der Sohn von Ibrahimovic unterschreibt wie einst sein Vater bei Ajax

14.01.2026 - 10:11
Misere geht weiter

Milan-Neuzugang Niclas Füllkrug fällt wochenlang aus

13.01.2026 - 19:01