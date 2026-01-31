Milan macht bei Mike Maignan alles klar – alle Zahlen zur Verlängerung

Das lange und bange Warten hat ein Ende: Milan soll sich mit Mike Maignan über eine Vertragsverlängerung einig geworden sein.

Der AC Mailand hat in den lange währenden Vertragsverhandlungen mit Mike Maignan endlich einen Durchbruch erzielt. «Calciomercato.com» zufolge soll der 30-Jährige am Samstag seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier setzen.

Die Details: Maignan weitet sein in wenigen Monaten auslaufendes Vertragsverhältnis bis 2031 aus. Sein Gehalt liegt zukünftig bei einem fixen Betrag von 5,7 Millionen Euro netto, durch Boni kann die Summe noch um bis zu 300.000 Euro ansteigen.

Die Milan-Verlängerung von Maignan stockte in den vergangenen Monaten erheblich, weil unter anderem Klubs wie Chelsea um den Torwart buhlten.

Zudem soll es zwischen Milan und Maignan unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der zukünftigen Bezahlung gegeben haben. Nun scheinen aber alle Missverständnisse ausgeräumt worden zu sein.