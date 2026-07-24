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Abgang möglich

Milan hat bei Rafael Leão eine bestimmte Schmerzgrenze

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 15:20
Milan hat bei Rafael Leão eine bestimmte Schmerzgrenze

Der AC Mailand ist grundsätzlich offen für einen Verkauf von Rafael Leão, wenn ein Interessent einen bestimmten Betrag bietet.

Nach Angaben des Journalisten Marc Gazquez sind 60 bis 70 Millionen Euro vonnöten, um die Rossoneri von einem Verkauf des 27-jährigen Portugiesen zu überzeugen. Zuletzt gab es unter anderem Interesse aus Saudi-Arabien. Auch türkische Klubs beschäftigen sich konkret mit Leão.

Der Stürmer hat aber noch nicht final entschieden, wo er seine Karriere fortsetzen möchte. Sein Vertrag bei Milan läuft bis 2028. Auch ein Verbleib ist nach wie vor möglich, zumal mit Ruben Amorim sogar ein Landsmann von ihm neuer Milan-Trainer ist.

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