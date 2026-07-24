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Nach zwei Absagen

Italien hat seinen neuen Nationaltrainer: Andrea Pirlo übernimmt

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 15:46
Italien hat seinen neuen Nationaltrainer: Andrea Pirlo übernimmt

Nach den Absagen von Pep Guardiola und Carlo Ancelotti wird in Kürze Andrea Pirlo als neuer Nationaltrainer anheuern.

Dies berichten italienische Medien nun übereinstimmend. Der 47-jährige Ex-Profi ist derzeit als Trainer in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Seinen Job beim United FC wird er aber aller Voraussicht nach in Kürze niederlegen. Stattdessen wird Pirlo als Coach der Squadra Azzurra einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen.

Als Spieler lief er einst selbst 116 Mal für Italien auf. 2006 wurde er Weltmeister.

Sein künftiges Jahressalär soll bei 1,5 Millionen Euro liegen, wobei dieses bei Erfolgen noch erhöht wird. Damit ist er auch deutlich günstiger, als es Guardiola oder Ancelotti gewesen wären.

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