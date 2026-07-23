Zwei Klubs sind an Nati-Stürmer Breel Embolo dran

Der Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo könnte Stade Rennes nach nur einer Saison bereits wieder verlassen. Zwei Vereine aus dem angelsächsischen Raum zeigen Interesse.

Laut Transferexperte Ben Jacobs ist einerseits Premier League-Aufsteiger Hull City am 29-Jährigen dran. Die Engländer rüsten nach dem Gang ins Oberhaus auf, wo sie sich unbedingt über diese Saison hinaus halten wollen. Embolo könnte dabei ein wichtiges Element in der Offensive darstellen.

Neben dem englischen Erstligisten buhlt mit Atlanta United offenbar auch ein Verein aus der MLS um den Angreifer. Die ambitionierten Amerikaner sind ebenfalls auf der Suche nach Verstärkung.

Embolo wechselte erst vor Jahresfrist für rund 13 Millionen Euro von Monaco zu Ligue 1-Rivale Stade Rennes. Dort steht er bis 2029 unter Vertrag. Die Franzosen würden ihn aber dem Vernehmen nach für 15 Millionen Euro verkaufen.