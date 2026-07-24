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Grosses Interesse

Stuttgart-Stürmer Demirovic steht bei Juve und weiteren Topklubs auf der Liste

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 10:22
Stuttgart-Stürmer Demirovic steht bei Juve und weiteren Topklubs auf der Liste

Der bosnische Angreifer Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart weckt bei diversen europäischen Topklubs grosses Interesse.

Laut «Sky» steht der 28-jährige Nationalspieler, der einst auch in der Super League für den FC St. Gallen stürmte, unter anderem bei Juventus auf der Liste. Die Turiner suchen dringend nach Verstärkung im Angriff und beschäftigen sich unter anderem mit Demirovic.

Auch Leeds United und Fenerbahçe haben den Torjäger angeblich auf dem Zettel. Grundsätzlich fühlt sich Demirovic in Stuttgart wohl. Sein Vertrag läuft auch noch bis 2028. Die Schwaben wären aber gesprächsbereit und würden den Angreifer dem Vernehmen nach für 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse ziehen lassen.

Wohl auch, da mit dem Wolfsburger Dzenan Pejcinovic (21) ein anderer Mittelstürmer kurz vor der Ankunft steht.

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