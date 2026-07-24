SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mehrere Ansagen

Jürgen Klopp spricht bei Amtsantritt von Highlight und nennt eine rote Linie

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 12:57
Jürgen Klopp spricht bei Amtsantritt von Highlight und nennt eine rote Linie

Jürgen Klopp präsentiert sich am Freitag auf einer Pressekonferenz als neuer Bundestrainer. Dabei macht er gleich mehrere Ansagen.

Für den 59-Jährigen ist es ein absolutes Privileg, sein Land als Nationaltrainer repräsentieren zu dürfen. Er hat einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet. Die Aufgabe stellt er sogar über sämtliche, die er als Klubtrainer bislang ausübte. «Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft. Das ist idealerweise das Highlight meiner Karriere», betont der frühere Liverpool-, BVB- und Mainz-Coach, der zuletzt bei Red Bull arbeitete.

Gleich zu Beginn seines Mandats wird er keinen Stein auf dem anderen lassen: Mit seinem Staff wird er alle Prozesse und Belange rund um die Nationalmannschaft gründlich analysieren und, falls nötig, auch umkrempeln: «Die ganze Welt hat danach gerufen, dass wir die Strukturen beim DFB verändern müssen. Dabei kennt gar keiner die Strukturen. Die will ich selbst erst einmal gerne kennenlernen und dann kann ich sagen: ‚Da gehen wir auf jeden Fall mal ran.»

Einen kleinen Teaser, was die Mannschaft anbelangt, gibt Klopp ebenfalls. Demnach habe er für das Nationalteam einige Spieler auf dem Schirm, an die aktuell noch keiner denkt. Das erste Aufgebot wird er in der nächsten Länderspielpause im September verkünden.

Ansage an Journalisten

Auch ernste Worte kommen an der PK nicht zu kurz. Klopp kennt klare rote Linien, die zu seinem sofortigen Rücktritt bzw. Aus führen würden: «An dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es. Und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheisse, bin ich weg. Nicht einzelne, müssten schon mehr sein. Wenn der DFB sagt, der ist scheisse, bin ich weg.» Und schliesslich richtet er auch noch eine explizite Ansage an die Journalisten: «Wenn ihr euch danebenbenehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.»

Kritik an der Arbeit lässt er hingegen jederzeit gelten: «Kritisiert mich, wenn etwas nicht funktioniert. Ich bin gerne bereit, daran zu arbeiten. Es geht nur um die Sache.»

Erst einmal überwiegt für ihn aber die Vorfreude auf die bevorstehende Aufgabe. Die nächsten Wochen wird er mit sehr vielen Gesprächen, gründlichen Analysen und in der Folge auch mit vielen Stadionbesuchen verbringen.

Mehr Dazu
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an
Einigung mit dem DFB offenbar erzielt

Klopp übernimmt die Nationalmannschaft
Thema Premier League

Unerwartetes Gerücht um DFB-Coach Julian Nagelsmann
Klarheit

Deutschland oder Österreich? Paul Wanner hat sich entschieden
Mehr entdecken
Mehrere Ansagen

Jürgen Klopp spricht bei Amtsantritt von Highlight und nennt eine rote Linie

24.07.2026 - 12:57
Vorstellung terminiert

DFB stellt Jürgen Klopp am Freitag als Bundestrainer vor

23.07.2026 - 12:09
Verstärkung für den Staff

Jürgen Klopp schnappt sich Sven Bender als Co-Trainer

22.07.2026 - 11:16
Red Bull soll den Weg freigemacht haben, die Vorstellung als Bundestrainer dürfte bald folgen

Klopp-Wechsel zum DFB rückt näher

19.07.2026 - 16:59
Verhandlungen laufen

DFB-Spitze trifft sich in München wegen Klopp mit Red Bull-Bossen

14.07.2026 - 17:27
Baldiger Verbandswechsel?

Kosovos Verbandspräsident Ademi empfängt Bayern-Profi Arijon Ibrahimovic

13.07.2026 - 17:13
Langfristiges Engagement

Details geklärt: Diesen Vertrag erhält Jürgen Klopp beim DFB

9.07.2026 - 13:31
Soll bleiben

Jürgen Klopp stellt beim DFB eine klare Forderung an Rudi Völler

7.07.2026 - 13:17
Einigung mit dem DFB offenbar erzielt

Klopp übernimmt die Nationalmannschaft

5.07.2026 - 17:27
"Ich bin bereit"

Neuer Bundestrainer? Jürgen Klopp gibt Update

4.07.2026 - 09:27