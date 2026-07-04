Neuer Bundestrainer? Jürgen Klopp gibt Update

Jürgen Klopp ist beim DFB die präferierte Lösung als Nachfolger für den zurückgetretenen Julian Nagelsmann. Nun gibt der Wunschkandidat ein Update zur aktuellen Lage.

Nach dem abermals enttäuschenden Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft hat Julian Nagelsmann am Freitag die Entscheidung getroffen, von seinem Posten als Bundestrainer zurückzutreten. Jürgen Klopp ist die Wunschlösung. Der DFB hatte in seinem offiziellen Statement zu Nagelsmann bereits darüber informiert, das Gespräch mit Klopp suchen zu wollen.

«Ja, ich kann die Gespräche bestätigen. Es ging ziemlich schnell. Julian ist zurückgetreten. Der DFB sucht einen Nachfolger. Und sie sprechen mit mir», gab Klopp in seiner Funktion als Experte bei «MagentaTV» ein Update zur aktuellen Lage. Das Ganze brauche aber etwas Zeit, weil er noch bei Red Bull unter Vertrag stehe.

Und weiter: «Ich muss auch mit Oliver Mintzlaff sprechen. Er ist mein Arbeitgeber. Wir haben bereits einige Dinge angesprochen. Ich gehe davon aus, dass er sich nicht in den Weg stellen wird. Ich bin seit 19 Monaten dort. Es war eine intensive Zeit. Ich bin bereit. Sobald die Gespräche beginnen, fangen die Gedanken an zu rasen. Wir müssen die Dinge grundlegend ändern.»

Klopp verfügt beim Red-Bull-Konzern noch über einen Vertrag bis Ende 2029. Angeblich gibt es zwischen Klopp und Mintzlaff ein Gentlemen’s Agreement, sollte der DFB ernsthaftes Interesse bekunden. Aufgrund des laufenden Vertrags wird aber in jedem Fall eine Ablöse fällig.