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Gründe erörtern

DFB-Präsident Bernd Neuendorf gibt Statement zur Nagelsmann-Zukunft ab

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 17:35
DFB-Präsident Bernd Neuendorf gibt Statement zur Nagelsmann-Zukunft ab

DFB-Präsident Bernd Neuendorf äussert sich in einem Statement zum enttäuschenden Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft. Die Zukunft von Trainer Julian Nagelsmann wird hinterfragt.

Auf der Webseite des DFB äussert sich Neuendorf wie folgt: «Nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay und dem Ausscheiden bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko habe ich gestern noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt. In den kommenden Tagen werden wir gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fussball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist. Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir danken allen Fans, die uns in den USA und Kanada, aber auch in der Heimat so grossartig unterstützt haben. Wir sind alle sehr enttäuscht, dass unsere gemeinsame Reise so früh zu Ende gegangen ist.»

In den kommenden Tagen wird in den Gesprächen somit auch entschieden, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann noch eine Zukunft hat. Dieser hatte nach der Niederlage gegen Paraguay im Sechzehntelfinal erklärt, dass er seinen Vertrag bis zur EM 2028 erfüllen wird, wenn der DFB dies möchte. Ein Rücktritt ist von seiner Seite her kein Thema.

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