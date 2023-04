Tuchel kritisiert Jamal Musiala – Zoff mit Christian Streich

Wegen eines Handspiels im eigenen Strafraum hat der FC Bayern bei der 1:2-Niederlage im Pokal gegen den SC Freiburg einen Elfmeter und letztlich auch einen Treffer kassiert und ist ausgeschieden. Nach dem Spiel kritisierte Trainer Thomas Tuchel Jungstar Jamal Musiala scharf. Der Bayern-Youngster legte sich zudem mit Christian Streich an.

Der 20-Jährige drehte sich in der entscheidenden Szene in der Nachspielzeit mit angehobenen Armen in Richtung Schussabgabe – ein Fehler, den er teuer bezahlen musste. «Heutzutage darfst du so nicht mehr reinspringen. Das darfst du einfach nicht machen», sagte Tuchel nach der Partie gegenüber «Sky». Musiala sei mit seiner Aktion «ein wahnsinniges Risiko» eingegangen. «Wir verlieren vorher zwei Kopfballduelle im Sechzehner, in der letzten Minute. Da musst du den Körper reinstellen, stabiler sein, tougher sein», führte der Bayern-Coach aus.

Nach Abpfiff wollte Freiburg-Trainer Christian Streich Musiala aufmuntern. Der Bayern-Profi drehte sich aber ab und hatte keine Lust auf engeren Kontakt mit dem SC-Trainer, was diesen wiederum ziemlich auf die Palme brachte:

Zeigt das nicht den Bayern Fans die Bellingham als abgehoben betitelt haben😁 pic.twitter.com/Z3hehZfpDo — Enis (@_enis______) April 4, 2023

psc 5 April, 2023 10:39