Nagelsmann will beim DFB trotz blamablem Out weitermachen

Julian Nagelsmann will seinen Job als deutscher Nationaltrainer trotz des frühen Ausscheidens bei der WM weiterhin ausüben.

Nach dem verlorenen Elfmeterschiessen gegen Paraguay im Sechzehntelfinal tätig der 38-Jährige im «ZDF» direkt nach Spielschluss eine glasklare Ansage. Geht es nach ihm, macht er als Bundestrainer weiter. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 und er sei keiner, der davonläuft, betont Nagelsmann. Wolle man nicht mehr mit ihm weitermachen, müsse man ihm dies von Seiten des DFB mitteilen.

Der frühere Bayern- und Leipzig-Coach übernahm den Posten des Nationaltrainers im September 2023 und galt bislang als Wunschlösung. Zuletzt mehrte sich jedoch die Kritik wegen diverser kommunikativer Fehlleistungen und einiger Personalentscheidungen. Nach dem frühen Aus an der WM ist der Druck umso grösser. Ob und wie der DFB weiterhin mit Nagelsmann plant, werden die nächsten Tage und möglicherweise Wochen zeigen.