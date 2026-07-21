Zinédine Zidane hat seinen Vertrag unterzeichnet

Zinédine Zidane hat seinen Vertrag als neuer französischer Nationalspieler nun unterzeichnet.

Bereits seit November des vergangenen Jahres besteht eine mündliche Einigung zwischen dem Verband und dem früheren Weltklassespieler und einstigen Real-Coach. Zidane tritt wie erwartet die Nachfolge von Didier Deschamps an, der sein Amt als Nationaltrainer nach der WM und nach insgesamt 14 Jahren niedergelegt hat.

Zidane war als Trainer bislang einzig bei Real Madrid beschäftigt. Mit den Königlichen gewann er unter anderem drei Champions League-Titel. Nun soll er das Starensemble von Frankreich zu Erfolgen an den nächsten Europa- und Weltmeisterschaften führen.