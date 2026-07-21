Die FIFA leitet ein Verfahren gegen Argentinien ein

Die FIFA hat im Anschluss an den WM-Final ein Verfahren gegen Argentinien eingeleitet.

Dies teilt der Weltverband offiziell mit. Demnach hat die Disziplinarkommission eine Untersuchung angestossen. Grund dafür sind Angriffe nach dem Abpfiff, an denen insbesondere Leandro Paredes beteiligt war. Unter anderem packte er Eric Garcia am Hals und schnappte sich auch Gavi und versuchte diesen mit einem Faustschlag niederzustrecken. Er sah dafür noch die Rote Karte.

Auch das Fehlverhalten von Nahuel Molina und Co-Trainer Roberto Ayala wird untersucht und könnte Konsequenzen haben. Sperren und Bussen sind möglich.