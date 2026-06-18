Elye Wahi kann gegen Deutschland wegen Einreiseverbot nicht spielen
Der ivorische Angreifer Elye Wahi wird am Sonntagabend die WM-Partie gegen Deutschland in Toronto nicht bestreiten können.
Wie der ivorische Fussballverband mitteilt, hat der 23-Jährige keine Genehmigung für die Einreise nach Kanada erhalten. Dies könnte mit einem Ermittlungsverfahren zusammenhängen, das gegen den von Eintracht Frankfurt an Nizza ausgeliehenen Stürmer läuft.
Der ivorische Verband sagt: «In dieser besonders heiklen Phase leistet die FIF dem Spieler ihren vollen Rückhalt und bekräftigt ihm erneut ihr Vertrauen. Elye Wahi bleibt ein wichtiger Bestandteil der ivorischen Nationalauswahl. Tatsächlich konnten die für seine Einreise in kanadisches Hoheitsgebiet erforderlichen administrativen Genehmigungen bislang nicht eingeholt werden. Elye Wahi wird somit in den USA verbleiben und auf die Rückkehr des Teams warten.»
Im Startspiel gegen Ecuador (1:0) stand Wahi in der Startelf. Nun muss Nationaltrainer Emerse Faé Anpassungen vornehmen.
🚨COMMUNIQUÉ 🚨
La FIF apporte des précisions concernant Elye Wahi
La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.
À ce jour, la… pic.twitter.com/4z2Ah22vHW
— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 18, 2026