Elye Wahi kann gegen Deutschland wegen Einreiseverbot nicht spielen

Der ivorische Angreifer Elye Wahi wird am Sonntagabend die WM-Partie gegen Deutschland in Toronto nicht bestreiten können.

Wie der ivorische Fussballverband mitteilt, hat der 23-Jährige keine Genehmigung für die Einreise nach Kanada erhalten. Dies könnte mit einem Ermittlungsverfahren zusammenhängen, das gegen den von Eintracht Frankfurt an Nizza ausgeliehenen Stürmer läuft.

Der ivorische Verband sagt: «In dieser besonders heiklen Phase leistet die FIF dem Spieler ihren vollen Rückhalt und bekräftigt ihm erneut ihr Vertrauen. Elye Wahi bleibt ein wichtiger Bestandteil der ivorischen Nationalauswahl. Tatsächlich konnten die für seine Einreise in kanadisches Hoheitsgebiet erforderlichen administrativen Genehmigungen bislang nicht eingeholt werden. Elye Wahi wird somit in den USA verbleiben und auf die Rückkehr des Teams warten.»

Im Startspiel gegen Ecuador (1:0) stand Wahi in der Startelf. Nun muss Nationaltrainer Emerse Faé Anpassungen vornehmen.