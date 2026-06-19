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Kehrtwende

Stürmer Elye Wahi kann doch nach Kanada einreisen und gegen Deutschland spielen

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 10:59
Stürmer Elye Wahi kann doch nach Kanada einreisen und gegen Deutschland spielen

Noch am Donnerstag hiess es von Seiten des ivorischen Verbands, dass Stürmer Elye Wahi keine Genehmigung für die Einreise nach Kanada erhält. Nur kurze Zeit später kommt es zur Kehrtwende.

Der 23-Jährige kann die Reise nach Toronto nun doch antreten und wird am Sonntagabend im zweiten Gruppenspiel der Elfenbeinküste gegen Deutschland auflaufen können: «Die notwendigen Genehmigungen für seine Einreise nach Kanada wurden nun eingeholt», heisst es von Seiten der Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

Wahi stand beim 1:0-Sieg gegen Ecuador im ersten Gruppenspiel in der Startelf. Grund für die zunächst verweigerte Einreisebewilligung könnte ein Ermittlungsverfahren in Frankreich sein.

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