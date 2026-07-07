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Historischer Nati-Sieg nach Elfer-Krimi gegen Kolumbien

Autor: | Publiziert: 8 Juli, 2026 00:53
Historischer Nati-Sieg nach Elfer-Krimi gegen Kolumbien

Die Schweizer Nati zieht nach einem an Dramatik nicht zu überbietenden Elfer-Krimi gegen Kolumbien erstmals in der Fussball-Neuzeit ins WM-Viertelfinale ein.

In einem hart geführten und auch äusserst hart umkämpften Spiel fallen während 90 und dann auch während 120 Spielminuten keine Treffer. Chancen sind auf beiden Seiten rar gesät. Kurz vor Schluss bietet sich Kolumbien die goldene Chance zum Siegtreffer, nachdem ausgerechnet Captain Granit Xhaka einen Ball vertändelt. Jaminton Campaz versagen jedoch die Nerven, er trifft alleine vor Kobel nicht einmal das Tor.

Im Penaltyschiessen behalten dann fast alle Schweizer die Nerven. Einzig Manuel Akanji drischt das Leder drüber. Auf kolumbischer Seite treffen jedoch zwei Schützen nicht und so ist es Ruben Vargas, der den entscheidenden Elfmeter versenkt. Ausgerechnet Vargas, bei dem bis wenige Stunden vor Anpfiff noch unklar war, ob er überhaupt spielen kann.

Die Nati siegt somit in Vancouver zum dritten Mal während dieser WM – trotz eines veritablen Auswärtsspiels. Auf den Rängen waren fast nur kolumbianische Fans vertreten.

In der Nacht auf Sonntag kommt es in Kansas City zum mit sehr viel Vorfreude erwarteten Viertelfinale gegen Argentinien mit Lionel Messi.

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