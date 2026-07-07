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Nati-Schock: Manzambi fällt wegen Knieverletzung aus

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 08:57
Nati-Schock: Manzambi fällt wegen Knieverletzung aus

Die Schweizer Nati muss im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien definitiv auf Johan Manzambi verzichten.

Wie «Blick» berichtet, hat sich der 20-Jährige im Abschlusstraining am Montag in der allerletzten Übung, einem Fünf-gegen-Fünf, eine Blessur ohne gegnerische Einwirkung zugezogen. Ein anschliessendes MRI hat zwar eine gravierende Verletzung ausgeschlossen, die Partie am Dienstag wird Manzambi demnach aber definitiv verpassen.

Dies ist ein harter Schlag für die Mannschaft von Murat Yakin. Manzambi hat am bislang erfolgreichen Lauf mit seinen Toren und Assists massgeblichen Anteil. Dan Ndoye sagt sogar, dass der Freiburg-Profi das Team auf ein neues Level gebracht habe.

Noch ungewiss ist, ob auch Ruben Vargas und Djibril Sow gegen Kolumbien ausfallen. Sie mussten das Training am Montag ebenfalls unplanmässig abbrechen.

Keine Option sein dürften Luca Jaquez und Michel Aebischer, die in den vergangenen Tagen beide überhaupt nicht trainieren konnten.

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