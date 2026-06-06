SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nachrücker

Lennart Karl verpasst die WM – Nagelsmann holt einen Ersatz

Autor: | Publiziert: 6 Juni, 2026 10:30
Lennart Karl verpasst die WM – Nagelsmann holt einen Ersatz

Grosses Pech für Lennart Karl: Wegen einer schweren muskulären Verletzung verpasst er die WM komplett. Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert und nominiert einen Spieler nach.

Bayern-Profi Karl hat sich im Abschlusstraining vor dem Testspiel gegen Co-Gastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu und muss für die WM passen. Der 18-Jährige wäre im deutschen Team ein Kandidat für die Startelf gewesen.

Nagelsmann reagiert auf das Aus des Youngsters und nominiert Leipzig-Profi Assan Ouédraogo nach. «Mit Assan Ouédraogo bekommen wir einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hochtalentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen», sagt der Trainer über dessen Nomination.

Als Alternativen hätten auch Said El Mala (19/1. FC Köln), Kevin Schade (24/FC Brentford), Karim Adeyemi (24/Borussia Dortmund) oder Chris Führich (28/VfB Stuttgart) zur Verfügung gestanden. Nagelsmann entschied sich jedoch bewusst für Ouédraogo.

Mehr Dazu
Am Flughafen gestoppt

Breel Embolo kann wegen ESTA-Problem vorerst nicht in die USA reisen
Grund jetzt klar

Die Abreise von Breel Embolo in die USA verzögert sich weiter
Verletzung

Hiobsbotschaft für Österreich rund um Christoph Baumgartner
Eingereicht und bestätigt

Alle WM-Kader sind eingeloggt: 1248 Spieler dabei
Will Weltmeister werden

Granit Xhaka nennt das WM-Ziel der Schweizer Nati
Mehr entdecken
Unterschiedliche Gründe

Zwei Nati-Stars verpassen den letzten Test gegen Australien

6.06.2026 - 10:40
Nachrücker

Lennart Karl verpasst die WM – Nagelsmann holt einen Ersatz

6.06.2026 - 10:30
Grünes Licht

Visum genehmigt: Breel Embolo kann am Freitag in die USA reisen

4.06.2026 - 22:42
Einreise bislang nicht bewilligt

Breel Embolo erhält von den US-Behörden weiterhin kein grünes Licht

4.06.2026 - 13:36
Weiterentwicklung

Die FIFA setzt an der WM eine verbesserte Abseitstechnik ein

4.06.2026 - 10:56
Grund jetzt klar

Die Abreise von Breel Embolo in die USA verzögert sich weiter

3.06.2026 - 19:14
Will Weltmeister werden

Granit Xhaka nennt das WM-Ziel der Schweizer Nati

3.06.2026 - 12:56
Eingereicht und bestätigt

Alle WM-Kader sind eingeloggt: 1248 Spieler dabei

2.06.2026 - 19:41
Am Flughafen gestoppt

Breel Embolo kann wegen ESTA-Problem vorerst nicht in die USA reisen

2.06.2026 - 13:06
Verletzung

Hiobsbotschaft für Österreich rund um Christoph Baumgartner

2.06.2026 - 12:55