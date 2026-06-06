Lennart Karl verpasst die WM – Nagelsmann holt einen Ersatz

Grosses Pech für Lennart Karl: Wegen einer schweren muskulären Verletzung verpasst er die WM komplett. Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert und nominiert einen Spieler nach.

Bayern-Profi Karl hat sich im Abschlusstraining vor dem Testspiel gegen Co-Gastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu und muss für die WM passen. Der 18-Jährige wäre im deutschen Team ein Kandidat für die Startelf gewesen.

Nagelsmann reagiert auf das Aus des Youngsters und nominiert Leipzig-Profi Assan Ouédraogo nach. «Mit Assan Ouédraogo bekommen wir einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hochtalentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen», sagt der Trainer über dessen Nomination.

Als Alternativen hätten auch Said El Mala (19/1. FC Köln), Kevin Schade (24/FC Brentford), Karim Adeyemi (24/Borussia Dortmund) oder Chris Führich (28/VfB Stuttgart) zur Verfügung gestanden. Nagelsmann entschied sich jedoch bewusst für Ouédraogo.