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Ein Serie A-Klub startet Verhandlungen mit YB-Profi Jaouen Hadjam

Autor: | Publiziert: 17 Juni, 2026 09:59
Ein Serie A-Klub startet Verhandlungen mit YB-Profi Jaouen Hadjam

YB-Profi Jaouen Hadjam steht derzeit mit Algerien an der Weltmeisterschaft im Einsatz. Zum Auftakt kam er bei der 0:3-Niederlage gegen Argentinien noch nicht zum Einsatz. Parallel dazu laufen im Hintergrund Gespräche über seine Zukunft.

Bereits im vergangenen Winter war der 23-jährige Linksverteidiger ein heisser Wechselkandidat, ehe er von einem Syndesmosebandanriss zurückgeworfen wurde. Nun ist das Interesse an ihm aber wieder gross. Laut Transferexperte Fabrizio Romano blickt insbesondere Serie A-Klub Como sehr konkret auf Hadjam: Die Norditaliener haben demnach Gespräche eröffnet.

Der Algerier ist eine Alternative zum Brasilianer Kaiki von Cruzeiro, bei dem es wegen hoher Ablöseforderungen bislang keine Einigung gibt.

Hadjam steht bei YB noch bis 2028 unter Vertrag, könnte nach der WM aber den Gang in eine europäische Topliga anstreben, zumal er mit den Bernern nächste Saison nicht europäisch spielen kann. Ob er an der WM noch Werbung in eigener Sache machen kann, hängt von Algeriens Nationaltrainer Vladimir Petkovic ab.

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