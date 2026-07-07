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Grosse Begeisterung

Frenetische kolumbianische Fans feiern in Vancouver vor dem Teamhotel

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 15:47
Frenetische kolumbianische Fans feiern in Vancouver vor dem Teamhotel

Der Support der kolumbianischen Fans für ihre Nationalmannschaft ist riesig. In Vancouver zeigt sich dasselbe Bild wie schon an den bisherigen Spielorten.

Die Kolumbianer haben die kanadische Metropole eingenommen und zeigen ihre Begeisterung auch direkt vor dem Teamhotel der kolumbianischen Mannschaft, wie diese Bilder zeigen:

Wiederum werden sie am Dienstagabend das Stadion in ein gelbes Meer verwandeln und für grossartige Stimmung sorgen. Die Schweizer Fans werden definitiv in krasser Unterzahl sein. In der Partie geht es um den Einzug ins Viertelfinale.

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