Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez macht offiziell Schluss

Der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martinez verkündet nach dem WM-Aus seinen definitiven Abgang im Nationalteam.

Bereits vor dem Turnier war klar, dass der 52-jährige Spanier nach der WM einen Schlussstrich zieht. Dies hat Martinez nun auch öffentlich bestätigt. «Ich bin nach Portugal gekommen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, und ich denke, dass es ohne diesen Titel keinen Sinn macht weiterzumachen. Der Vorstand und der Präsident haben nun die Möglichkeit, einen neuen Trainer zu wählen. Mein Vertrag läuft heute aus», sagt er an einer Pressekonferenz in Dallas.

Martinez hatte den Posten in Portugal im Januar 2023 übernommen. Letztes Jahr gewann er mit der Mannschaft die Nations League – es war sein grösster Erfolg während der rund dreieinhalbjährigen Amtszeit. «Ich habe mich auf sehr herzliche Weise als Portugiese willkommen gefühlt. Es war mir eine Freude», verabschiedet sich Martinez.

Portugal hatte im WM-Achtelfinal gegen Spanien nach einem Tor durch Mikel Merino in der Nachspielzeit mit 0:1 verloren.