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Super League-Flügelspieler Cimignani wird von Schalke und dem HSV umworben

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 17:36
Super League-Flügelspieler Cimignani wird von Schalke und dem HSV umworben

Luganos französischer Flügelspieler Yanis Cimignani weckt im Ausland grosse Begehrlichkeiten.

Nach Angaben des Transferjournalisten Rudy Galetti zeigen unter anderem die beiden Bundesligisten Schalke 04 und Hamburger SV Interesse am 24-jährigen Mittelfeldprofi. Cimignani wechselte vor drei Jahren aus seiner Heimat zum FC Lugano und ist dort Fixstarter. Sein Vertrag läuft nur noch über eine weitere Saison bis Juni 2027.

Neben den beiden deutschen Klubs blicken auch AEK Athen, Venezia und verschiedene Klubs aus der englischen Championship auf den Linksfuss. In insgesamt genau 100 Super League-Partien sind diesem bislang elf Tore und acht Assists geglückt. Möglicherweise hat er seine letzten Einsätze in der Schweiz bereits bestritten.

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