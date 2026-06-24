Exklusiv: Mattia Zanotti hat Wunschziel – Lugano-Star zum Schnäppchenpreis

Der FC Lugano hat Mattia Zanotti ein Preisschild umgehängt, das von seinem Wert signifikant niedriger ausfällt als noch vor einem Jahr. Den Bianconeri liegt bisher aber nichts Konkretes von einem potenziellen Abnehmer vor, der nach Zanottis Vorstellungen aus einer ganz bestimmten Liga kommen soll.

Um die Personalie Mattia Zanotti ist es seit etwa anderthalb Jahren nie wirklich ruhig geworden. Wieder und wieder ist das Aushängeschild des FC Lugano mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Nach seiner starken Debütsaison riefen die Bianconeri sogar zwölf Millionen Euro Ablöse auf.

Das war einmal. Nach Informationen von 4-4-2.ch liegt die Ablöseforderung mittlerweile nur noch bei einer Summe zwischen fünf und sechs Millionen Euro, also teilweise weniger als die Hälfte. Im Vergleich zu den letzten Transferperioden wäre Zanotti also zum Schnäppchenpreis zu haben.

Im Winter soll sich der 23-Jährige mal mit Napoli getroffen haben, noch vor einigen Monaten wurden mit Brügge, Porto und Galatasaray weitere Interessenten aus Europa gehandelt. Es soll zwar durchaus so sein, dass Zanotti bei reihenweise Klubs, vor allem aus Italien, unter genauer Beobachtung steht.

Lugano-Star Mattia Zanotti will am liebsten in die Premier League

Ob Interessenten aus italienischen Gefilden auch ernsthafte Chancen auf einen Transfer haben, bleibt aber zunächst offen. Informationen von 4-4-2.ch zufolge will Zanotti seinen nächsten Karriereschritt am liebsten in der englischen Premier League vollziehen. Von dort hält sich das Interesse bisher allerdings arg in Grenzen.

Nach Informationen von 4-4-2.ch ist in Lugano nach aktuellem Stand noch kein Angebot eingereicht worden. Die Entscheidungsträger im Tessin gehen sogar eher davon aus, dass es bis nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dauern wird, bis sich bei Zanotti irgendetwas ernsthaft in Bewegung setzen wird.