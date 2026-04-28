Luganos Mattia Zanotti steht vor Absprung zu einem von drei Topklubs

Aussenverteidiger Mattia Zanotti wird die Super League nach insgesamt drei Jahren im Sommer wohl endgültig verlassen. Gleich mehrere namhafte Vereine buhlen um ihn.

Da ist zunächst der FC Brügge aus Belgien, der zuletzt mit den Ex-Luzernern Ardon Jashari und Aleksandar Stankovic sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Neben Cheveyo Tsawa vom FC Zürich (4-4-2.ch berichtete) blicken die Belgier laut Sacha Tavolieri auch mit grossem Interesse auf Zanotti. Dieser liefert in Lugano derzeit seine zweite sehr starke Saison in Folge ab, nachdem er zuvor bereits beim FC St. Gallen zu überzeugen vermochte.

Brügge ist indes bei weitem nicht der einzige Champions League-Verein, der auf den 23-jährigen Rechtsfuss schielt. Auch der FC Porto und Galatasaray zeigen laut Gianluca Di Marzio Interesse am Lugano-Profi.

Dieser wurde einst bei Inter Mailand ausgebildet. Vor knapp drei Jahren wechselte er zunächst auf Leihbasis nach St. Gallen, ehe ihn Lugano für knapp 2 Mio. Euro im Sommer 2024 fix übernahm. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2028. Bereits vor Jahresfrist schielte er auf ein Engagement ausserhalb der Schweiz. Im Hinblick auf die nächste Spielzeit wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit so weit sein.