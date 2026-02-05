SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 5 Februar, 2026 12:55
Exklusiv: Lugano führt Verhandlungen wegen neuem Innenverteidiger

Der FC Lugano hat erhöhten Bedarf auf der Innenverteidiger-Position. Ein Talent aus der Promotion League beeindruckt sogar Mattia Croci-Torti, der extra zum Telefon greift.

Davud Sylaj hat vor einem Jahr seinen Spind beim Grasshopper Club Zürich leergeräumt und sich zu einem neuen Abenteuer aufgemacht. Es ging ins Tessin. In Diensten des FC Paradiso hat sich der 20-Jährige in den Fokus von anderen Klubs gespielt.

Nach Informationen von 4-4-2.ch befindet sich Sylaj auf dem Radar des FC Lugano. Die Verhandlungen bezüglich eines Transfers laufen, noch ist aber keine Einigung erzielt worden.

Luganos Trainer Mattia Croci-Torti soll Sylaj interessant finden und sogar ein Telefonat wegen eines allfälligen Wechsels geführt haben. Paradiso will Sylaj, der intern als Star des Teams angesehen wird, nur gegen eine Ablöse ziehen lassen. Das könnte am Ende der Knackpunkt in den Verhandlungen sein.

Nicht nur Lugano beschäftigt sich mit Davud Sylaj

Aus der Challenge League soll sich ausserdem die AC Bellinzona lose nach Sylaj erkundigt haben. Zudem soll es Interesse aus der kosovarischen Superliga geben.

Sylaj gehörte auf dem Campus in Niederhasli zu den hoffnungsvollen Talenten und wurde deshalb im November 2023 mit einem Profivertrag ausgestattet. Sylaj führte die GC-U21 sogar schon als Captain an.

Er wechselte Anfang 2021 in den Nachwuchs der Grasshoppers. Als Spielführer der U19-Nationalmannschaft des Kosovo hat der vom rechten Zürichseeufer stammende Youngster seine Führungsqualitäten bereits unter Beweis gestellt.

