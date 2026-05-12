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Zu wenig überzeugt

Marseille will Inter-Leihgabe Benjamin Pavard nicht fest verpflichten

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 17:36
Marseille will Inter-Leihgabe Benjamin Pavard nicht fest verpflichten

Olympique Marseille plant über diese Saison hinaus nicht mit Abwehrspieler Benjamin Pavard.

Der 30-jährige Rechtsfuss wechselte im vergangenen Sommer auf Leihbasis und mit Kaufoption von Inter Mailand zu den Südfranzosen. Dort konnte Pavard aber nicht vollends überzeugen. Obwohl er in der Abwehr regelmässig zum Einsatz kommt, wollen die Marseille-Bosse die für eine definitive Übernahme notwendigen 15 Millionen Euro Ablöse nicht zahlen. Pavard muss somit erst einmal zu Inter Mailand zurück.

Dort spielt er in den Plänen von Trainer Chivu jedoch keine Rolle, weshalb wohl eine neue Lösung gesucht werden muss.

Pavards Vertrag bei Inter läuft bis 2028. Vor seiner Zeit bei den Nerazzurri war er unter anderem während vier Jahren beim FC Bayern aktiv.

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