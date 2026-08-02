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Pavard lehnt Angebote ab und will bei Inter bleiben

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 15:36
Pavard lehnt Angebote ab und will bei Inter bleiben

Benjamin Pavard möchte offenbar bei Inter Mailand bleiben, obwohl ein Abschied des Franzosen zu Beginn des Transferfensters wahrscheinlich schien.

Der 30-Jährige war nach einem Jahr bei Olympique Marseille zu den Nerazzurri zurückgekehrt. Nun soll er Trainer Chivu von seinen Qualitäten überzeugen wollen und dafür bereits drei Angebote abgelehnt haben – unter anderem eines von Como.

Marseille hatte sich im Mai 2026 gegen die Ausübung einer Kaufoption über 15 Millionen Euro entschieden. Pavards Vertrag bei Inter läuft bis 2028, sein Marktwert wird von Transfermarkt mit 12 Millionen Euro angegeben.

Zur Preisvorstellung des Klubs gibt es unterschiedliche Angaben: Berichten aus dem Juli 2026 zufolge liegt sie zwischen 12 und 15 Millionen Euro, andere Quellen sprechen von einer Forderung von mindestens 20 Millionen Euro.

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