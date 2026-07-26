Inter plant Leihe mit Kaufoption für Romero

Inter Mailand erwägt eine Verpflichtung von Cristian Romero auf Leihbasis mit anschliessender Kaufoption. Der argentinische Weltmeister gilt bei Tottenham Hotspur als Abgangskandidat.

Laut «Gazzetta dello Sport» sind die Nerazzurri mit der aktuellen Preisvorstellung der Spurs nicht einverstanden. Tottenham fordert rund 50 Millionen Euro für den 28-jährigen Innenverteidiger, was Inter als zu hoch ansieht.

Als möglicher Kompromiss wird eine Leihe mit Kaufverpflichtung angesehen. Inter-Sportdirektor Piero Ausilio bestätigte gegenüber «Sky Italy»: „Es ist definitiv ein Deal, den wir mit dem Spieler und dem Klub versuchen. Diese Dinge brauchen Zeit, aber es gibt definitiv Interesse.»

Romero gilt in London nach den Tottenham-Käufen der Innenverteidiger Jan Paul van Hecke und Marcos Senesi weiterhin als Abgangskandidat. Der Vertrag des Argentiniers läuft noch bis Juni 2029, doch beide Seiten sind sich einig, dass ein Wechsel sinnvoll ist.

Neben Inter wurde Romero auch mit dem FC Barcelona und Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Barcelona zeigt jedoch nur Interesse, falls ein Verteidiger den Klub verlässt.

Die Verhandlungen zwischen Inter und Tottenham laufen bereits. Vertreter von Romero waren am Wochenende in Mailand zu Gesprächen mit der Inter-Führung.