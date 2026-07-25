Berater eingetroffen: Inter Mailand gibt bei Abwehr-Star Vollgas

Inter Mailand fahndet nach den Abgängen in der Innenverteidigung nach einem neuen Abwehrstar. Die Nerazzurri haben von einem konkreten Kandidaten das Umfeld in Empfang genommen.

Cristian Romero war vor einer Woche erstmals mit einem allfälligen Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht worden, nun scheint der Deal deutlich an Fahrt aufgenommen zu haben. Laut «tuttomercatoweb.com» aus Italien ist Romeros Beraterteam in Mailand eingetroffen, um die Verhandlungen voranzutreiben.

Nach den Abgängen von Francesco Acerbi und Stefan de Vrij ist Inter auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger – und Romero soll mittlerweile ganz oben auf der Liste stehen. Neben den persönlichen Bedingungen muss auch noch Tottenham Hotspur von einem Transfer überzeugt werden.

Die Spurs sollen den Wert von Romero auf rund 50 Millionen Euro taxieren. Jene Summe erachte Inter zwar als zu hoch. Es sei aber in etwa der Betrag, auf den man in den Verhandlungen hinarbeiten wolle. Die Idee ist, ein Angebot zu schnüren, das den Forderungen der Spurs näherkommt, möglicherweise durch die Einbeziehung von Boni und Zahlungsstrukturen.

Romero steht einer Rückkehr in die Serie A unterdessen offen gegenüber. Der frischgebackene Vizeweltmeister spielte vor seinem 2022er-Wechsel zu den Spurs in der italienischen Spitzenliga schon für Atalanta Bergamo und Genua.