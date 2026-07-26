Julian Brandt vor Premier-League-Wechsel

Der ehemalige Nationalspieler Julian Brandt hat ein konkretes Angebot von Leeds United vorliegen. Der 30-Jährige ist seit dem 1. Juli vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen war.

Laut Sky-Sport-Italien-Reporter Luca Bendoni hat der englische Klub dem Offensivspieler einen Dreijahresvertrag bis 2029 angeboten. Brandts Vater und Berater Jürgen war bereits in der vergangenen Woche im Trainingszentrum von Leeds zu Gast.

Der deutsche Trainer Daniel Farke steht bei Leeds an der Seitenlinie und kennt Brandt bestens aus der Bundesliga. Der 48-fache Nationalspieler soll „fasziniert von der Idee» sein, in der Premier League zu spielen.

Neben Leeds zeigt auch Ajax Amsterdam Interesse an Brandt. Der niederländische Rekordmeister soll ebenfalls ein Angebot unterbreitet haben. Allerdings gilt Leeds als Favorit im Rennen um den Ex-BVB-Star.

Auch ein Wechsel in die Serie A würde Brandt reizen, sollte er konkrete Angebote erhalten. Laut aktuellen Berichten liegen ihm aus Italien jedoch noch keine Offerten vor.