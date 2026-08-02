Galatasaray hofft auf De Bruyne-Coup

Galatasaray Istanbul soll ein finanziell attraktives Angebot für Kevin De Bruyne vorbereiten. Das berichtet Transferexperte Ekrem Konur.

Der Istanbuler Klub setze demnach darauf, dass die Unzufriedenheit des Belgiers mit der sportlichen Ausrichtung Neapels einen Wechsel begünstigen könnte. De Bruyne, der ablösefrei von Manchester City nach Italien gekommen war, hatte öffentlich taktische Differenzen mit dem inzwischen entlassenen Trainer Antonio Conte kritisiert und sich erleichtert über dessen Abgang gezeigt.

Napolis Sportdirektor Giovanni Manna reagierte auf die Aussagen des Mittelfeldspielers. Man sei sich der öffentlichen Kritik bewusst, betrachte De Bruyne aber weiterhin als wichtigen Bestandteil des Kaders, so Manna. Der Belgier besitze einen gültigen Vertrag und werde diesen auch erfüllen müssen – die Entscheidung über einen Verbleib oder Abschied liege nicht allein bei ihm.

Belgische Medien berichten unterdessen, De Bruyne habe sich bereits zu einem Abschied von Neapel entschlossen und seinem Berater dafür freie Hand gegeben.