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Keine Zukunft auf der Insel

Celta Vigo vor Verpflichtung von Bayindir

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 13:58
Celta Vigo vor Verpflichtung von Bayindir

Celta Vigo steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Altay Bayindir. Der 28 Jahre alte türkische Nationaltorhüter soll United verlassen, nachdem ihn Trainer Claudio Giráldez ausdrücklich angefragt hatte.

Der Coach habe den Transfer bereits abgesegnet und selbst mit Bayindir gesprochen, um die Konkurrenzsituation im Tor neben Radu zu verstärken. Seit seinem Wechsel von Fenerbahce vor drei Jahren kam Bayindir bei United nur selten zum Einsatz: 17 Pflichtspiele stehen für ihn zu Buche, davon zehn in der Premier League.

Celta hofft, dass sich der Keeper bereits in der kommenden Woche der Mannschaft in Italien anschliessen kann. Sein Vertrag bei Manchester United läuft noch bis Juni 2027. Für die türkische Nationalmannschaft absolvierte Bayindir bislang zwölf Länderspiele, seinen Marktwert beziffert Transfermarkt auf 5 Millionen Euro. Zuletzt war auch Besiktas mit dem Torhüter in Verbindung gebracht worden.

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