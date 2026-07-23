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Ablösefrei zu haben

Atlético steigt in Poker um Jadon Sancho ein

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 13:03
Atlético steigt in Poker um Jadon Sancho ein

Der englische Spielgestalter Jadon Sancho kann in diesem Sommer ablösefrei wechseln, nachdem sein Vertrag bei Manchester United ausgelaufen ist. Atlético steigt nun ebenfalls in den Poker ein.

Die Rojiblancos zeigen laut «Bild» konkretes Interesse am 26-jährigen Offensivspezialisten. Dies tut auch Borussia Dortmund. Der BVB hat allerdings ganz klare Vorstellungen, was eine mögliche Verpflichtung angeht: Sancho müsste sich mit einem Salär von rund 5 Millionen Euro begnügen. Der Vertrag wäre ausserdem stark leistungsbezogen. Ein Handgeld will der Bundesligist nicht zahlen.

Nur falls Sancho diesen Bedingungen zustimmt, ist eine dritte Rückkehr nach Dortmund möglich. Grundsätzlich würde es dem Spieler durchaus gefallen, wieder in Dortmund aufzulaufen, wo er seine mit Abstand erfolgreichste Zeit seiner Karriere hatte.

Noch ist diesbezüglich aber nichts spruchreif.

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