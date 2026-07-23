Xamax holt den norwegischen Routinier Niklas Gunnarsson zurück
Ein Jahr nach seinem Wechsel zu Yverdon-Sport kehrt der norwegische Innenverteidiger Niklas Gunnarsson wieder zurück nach Neuenburg.
Xamax nimmt den 35-jährigen Abwehrspieler für die kommende Spielzeit unter Vertrag, wie der Challenge Ligist am Donnerstag kommuniziert. Zwischen Februar und Juni 2025 war Gunnarsson bereits nach Neuenburg ausgeliehen. Diesmal erfolgt sein Wechsel definitiv – und ablösefrei.
Der Verteidiger bestritt in der Schweiz 31 Partien in der Super League und elf Spiele in der Challenge League. Die meisten Partien (166) bestritt er in der höchsten norwegischen Liga Eliteserien. 2016 lief er einmal für die norwegische Nationalmannschaft auf.
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Neuchâtel Xamax est fier d’annoncer l’arrivée de Niklas Gunnarsson sous les couleurs rouge et noir pour la saison 2026-2027 !
L’ensemble du club se réjouit d’accueillir Niklas à la Maladière !#SangRougeNoir #BienvenueNiklas pic.twitter.com/VhGWStkCla
— Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) July 23, 2026