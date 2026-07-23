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Nach einer Saison in Yverdon

Xamax holt den norwegischen Routinier Niklas Gunnarsson zurück

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 12:21
Xamax holt den norwegischen Routinier Niklas Gunnarsson zurück

Ein Jahr nach seinem Wechsel zu Yverdon-Sport kehrt der norwegische Innenverteidiger Niklas Gunnarsson wieder zurück nach Neuenburg.

Xamax nimmt den 35-jährigen Abwehrspieler für die kommende Spielzeit unter Vertrag, wie der Challenge Ligist am Donnerstag kommuniziert. Zwischen Februar und Juni 2025 war Gunnarsson bereits nach Neuenburg ausgeliehen. Diesmal erfolgt sein Wechsel definitiv – und ablösefrei.

Der Verteidiger bestritt in der Schweiz 31 Partien in der Super League und elf Spiele in der Challenge League. Die meisten Partien (166) bestritt er in der höchsten norwegischen Liga Eliteserien. 2016 lief er einmal für die norwegische Nationalmannschaft auf.

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