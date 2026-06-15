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Als Goalietrainer

Ex-Sion-Goalie Andris Vanins ist zurück im Schweizer Fussball

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 17:23
Ex-Sion-Goalie Andris Vanins ist zurück im Schweizer Fussball

Der frühere Sion-Torhüter Andris Vanins kehrt als Torhütertrainer in die Schweiz zurück.

Der ambitionierte Challenge Ligist Yverdon-Sport gibt die Verpflichtung des 46-jährigen Letten bekannt. Vanins wird die Torhüter des Vereins trainieren. Dabei wird er eng mit Cheftrainer Martin Andermatt zusammenarbeiten.

Als Torhütertrainer war Vanins in der Vergangenheit auch schon bei seinem langjährigen Klub FC Sion und im GC-Nachwuchs beschäftigt. Ausserdem übte er das Amt bei der lettischen Nationalmannschaft aus.

Yverdon macht am Montag ausserdem die bereits angekündigte Verpflichtung von Johan Vonlanthen offiziell.

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