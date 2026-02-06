SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kanouté geht

Nächster Abgang beim FC Basel: Stürmer wechselt in die Challenge League

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 17:41
Der FC Basel verkündet einen weiteren Abgang: Der 22-jährige französische Stürmer Mahamadou Kanouté schliesst sich Challenge Ligist Yverdon-Sport an.

Der Wechsel erfolgt definitiv. Kanouté stiess im September 2024 von der zweiten Mannschaft von Racing Strassburg zum FCB und kam dort in der U21 zum Zug. In dieser Saison erzielte er in 17 Promotion League-Partien neun Treffer. Nun kann der Angreifer den nächsten Karriereschritt vollziehen und sich Yverdon-Sport anschliessen.

Bei den Romands unterzeichnet der Angreifer einen Kontrakt bis 2028. Kanouté lief auf den Stufen U16 bis U20 für die französischen Nachwuchsnationalmannschaften auf.

