Im Sommer
Der FC Basel testet im Joggeli gegen Juventus
Der FC Basel bereitet sich auf die kommende Saison unter anderem mit einem Testspiel gegen Juventus vor.
Am Tag vor dem WM-Finale kommen die Turiner ins Joggeli, wie der FCB mitteilt. Die Partie wird am Samstag, 18. Juli um 15.30 Uhr angepfiffen. Die letzte Partie zwischen dem FCB und Juventus fand am 18. März 2003 ebenfalls in Basel statt – damals bei einem Ernstkampf in der Champions League. Die Bebbi siegten 2:1.
Der Vorverkauf beginnt für Saisonkartenbesitzer am 2. Juni. Die Preise bewegen sich für reguläre Tickets zwischen 25 und 69 Franken.
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✨ Am Tag vor dem WM-Final in New Jersey steht auch im St. Jakob-Park internationaler Fussball auf dem Programm: Am Samstag, 18. Juli 2026 um 15.30 Uhr gastiert der italienische Rekordmeister Juventus Turin… pic.twitter.com/0bJB1wDuiG
— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 13, 2026
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