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Sportchef-Suche geht weiter

Ivan Rakitic hat dem FC Basel abgesagt

Autor: | Publiziert: 11 Mai, 2026 17:57
Ivan Rakitic hat dem FC Basel abgesagt

Ivan Rakitic hat eine Anfrage seines Ex-Klubs FC Basel negativ beantwortet.

Der 38-jährige Ex-Profi war ein Kandidat für die Nachfolge von Daniel Stucki als Sportchef des FC Basel. Laut «bz Basel» wird Rakitic den Posten bei seinem Jugendverein jedoch nicht antreten. Derzeit ist er in seiner kroatischen Heimat bei Hajduk Split als Technischer Direktor angestellt.

Die Absage von Rakitic soll demnach bereits vor der Bekanntgabe von Stuckis Rücktritt am 28. April erfolgt sein.

Die Suche nach einem neuen Sportchef geht für die Bebbi weiter: Auch Sandro Burki scheint einen Verbleib beim FC Aarau zu bevorzugen und nicht ans Rheinknie zu wechseln. Fest steht bislang nur, dass mit Andreas Herrmann und Marko Filipovic zwei neue Personen aus dem Scouting von Manchester United nach Basel kommen sollen. Wie die sportliche Führung beim FCB künftig im Detail aussieht, bleibt vorerst ungewiss.

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