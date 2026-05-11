Leihgabe Dominik Pech hat seine Zukunft bei YB ausgeplaudert

Die Young Boys werden den tschechischen Spielmacher Dominik Pech im Sommer wohl definitiv binden.

Der 19-jährige Offensivspieler ist in dieser Saison von Slavia Prag an die Berner ausgeliehen. Nach dem 3:0-Sieg plauderte der Youngster gegenüber «Blick» aus, dass er auch nächste Saison in Bern spielen will und wird. Der formale Schritt der Aktivierung der Kaufoption sei zwar noch nicht erfolgt, dies werde aber geschehen, liess Pech durchblicken.

Bei den YB-Verantwortlichen dürfte diese offensive Kommunikation nicht allzu gut angekommen sein. Dies ändert aber nichts daran, dass man den U21-Nationalspieler fest verpflichten wird.

Bis zu seinem Debüttor musste sich Pech lange gedulden: Beim souveränen Sieg gegen den FCB war es endlich so weit.