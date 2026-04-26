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Später Nackenschlag für YB

St. Gallen verhindert Thuner Titelparty

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 26 April, 2026 18:53
St. Gallen verhindert Thuner Titelparty

Die mögliche Meisterfeier des FC Thun ist vorerst vertagt. Obwohl im Berner Oberland nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Ebrima Colley bereits gefeiert wurde, machte FC St. Gallen den Titelträumen einen Strich durch die Rechnung.

Mit einem späten 2:1-Erfolg bei den BSC Young Boys sicherten sich die Ostschweizer die entscheidenden Punkte und verhinderten damit einen „Sofatitel“ für Thun, das zuvor 0:1 gegen FC Lugano verloren hatte. Die Partie im Wankdorf entwickelte sich zu einem dramatischen Duell mit bitterem Ausgang für YB.

Zwar hatten die Berner Vorteile im Spiel, standen am Ende jedoch ohne Ertrag da. Für Thun bedeutet das: Die Entscheidung im Titelrennen ist vertagt. Die nächste Chance auf den überraschenden Meistertitel bietet sich nun auswärts beim FC Basel – ein Sieg im „Joggeli“ würde den Coup perfekt machen.

Sportlich entschied St. Gallen die Begegnung spät für sich. Lukas Görtler brachte die Gäste per umstrittenem Handelfmeter in Führung, ehe Colley nach einem Missverständnis in der Defensive ausglich. In der Nachspielzeit folgte dann die Entscheidung: Chima Okoroji traf per Freistoß zum 2:1 – begünstigt durch eine unsortierte Mauer und einen unglücklich agierenden YB-Keeper Marvin Keller. Ein später Treffer mit grosser Wirkung.

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