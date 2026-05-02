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Mateta könnte mit Verspätung doch noch bei Milan landen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Mai, 2026 12:58
Mateta könnte mit Verspätung doch noch bei Milan landen

Mit etwas Verspätung könnte der französische Mittelstürmer Jean-Philippe Mateta doch noch beim AC Mailand landen.

Der 28-jährige Franzose war im Winter eigentlich bereits auf dem Weg zu den Rossoneri. Milan einigte sich mit Crystal Palace über eine Ablöse in Höhe von 30 Mio. Euro. Gesundheitliche Probleme verhinderten den Transfer letztlich. Mateta fiel wegen Knieproblemen durch den Medizintest und musste prompt einige Wochen aussetzen.

Inzwischen ist er aber wieder fit und läuft für Crystal Palace wieder als Stürmer auf. Sein Berater Paul Latouche besuchte am vergangenen Wochenende das 0:0-Remis zwischen Milan und Juventus, was nun zu Spekulationen führt, dass sich die Norditaliener im Sommer erneut um Mateta bemühen könnten.

Allerdings sind die Fragezeichen um das Knie des früheren Bundesliga-Stürmers (Mainz 05) nicht gänzlich verschwunden. Es ist nach wie vor möglich, dass er sich einer Operation unterzieht, was eine längere Pause nach sich ziehen würde. Milan beobachtet die Situation.

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