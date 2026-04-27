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Milan-Schock

Schock für Milan: Saisonaus für Luka Modric – WM-Teilnahme mit Maske?

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 April, 2026 15:37
Schock für Milan: Saisonaus für Luka Modric – WM-Teilnahme mit Maske?

Der kroatische Spielmacher Luka Modric steht dem AC Mailand im Kampf um die Champions League-Plätze im Saisonfinale nicht mehr zur Verfügung.

Der 40-jährige Mittelfeldprofi hat sich bei der Nullnummer gegen Juventus am Sonntagabend einen doppelten Jochbeinbruch zugezogen, wie «Sportske Novosti» berichtet. Die Vereinssaison ist für Modric damit beendet.

Die WM mit Kroatien soll jedoch nicht in Gefahr sein. Modric muss dann zwar mit einer Schutzmaske spielen, dies soll jedoch möglich sein. Der Routinier wird seine Mannschaft weiterhin als Kapitän anführen. Er wird am Turnier wohl die Schallmauer von 200 Länderspielen brechen. Aktuell steht er bei 196 Einsätzen für Kroatien. Sein Länderspieldebüt gab er vor mehr als 20 Jahren bei einem 3:2-Sieg gegen Argentinien. Ein gewisser Lionel Messi stand damals ebenfalls auf dem Platz und trug sich sogar erstmals in der Nationalelf in die Torschützenliste ein.

Modric verliess letzten Sommer seinen langjährigen Arbeitgeber Real Madrid und wechselte zu Milan. Dort hat er im Mittelfeldzentrum eine wichtige Rolle eingenommen. Noch ist offen, ob und wie es mit ihm nach der WM weitergeht. Unter Umständen könnte er sein letztes Spiel mit Milan sogar schon bestritten haben.

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