Überraschender und plötzlicher Rücktritt beim FC Aarau

Markus Mahler legt sein Amt als Verwaltungsratspräsident der FC Aarau AG per Ende Mai aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen nieder.

Dies teilt der Challenge League-Klub am Montagabend mit. Mahler wolle seine Tätigkeit insgesamt reduzieren. Dies betreffe nicht nur den FC Aarau, sondern auch andere Ämter und Aufgaben.

Der Verwaltungsrats spricht dem scheidenden VR-Präsident einen grossen Dank aus. Dieser habe massgeblich dazu beigetragen, dass der FC Aarau heute auf einem stabilen, selbsttragenden Fundament stehe, über gesunde Finanzen, eine klare Struktur sowie eine etablierte und leistungsfähige Geschäftsleitung verfüge.

Der Verwaltungsrat lässt sich mit folgender Nachricht zitieren: «Die Nachricht kam für uns überraschend. Wir bedauern seinen Entscheid sehr, respektieren ihn aber vollumfänglich. Für die stets offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie seinen ausserordentlichen Einsatz danken wir Qsi herzlich und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.»

Die Nachfolgelösung wird nun ausgearbeitet. Die operative Leitung liegt weiterhin bei Geschäftsführer Sandro Burki. Am Dienstag lädt er die Medien gemeinsam mit Gianni Wyler (Leiter Kommunikation) für Interviews ins Stadion Brügglifeld ein.