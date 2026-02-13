Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen

Mittelstürmer Shkelqim Vladi hat den FC St. Gallen, wohin er im vergangenen Sommer von Lugano ausgeliehen wurde, nach lediglich einem halben Jahr wieder verlassen und ist nach Aarau zurückgekehrt. Die Zeit bei den Espen war für ihn nicht einfach. Nach dem Abgang gibt es vom 25-Jährigen einen Seitenhieb in Richtung St. Gallens Trainer Enrico Maassen.

Dieser setzte nachweislich nicht auf den gebürtigen Thuner mit kosovarischen Wurzeln. Zu Unrecht wie der Stürmer meint – und offenbar auch einige seiner Ex-Teamkollegen. «In St. Gallen habe ich mitbekommen, dass sich Mitspieler für mich beim Trainer eingesetzt haben. Aber das fand kein Gehör. Immerhin hat mich das ein bisschen bestärkt, ich habe immer alles gegeben. Ich bin überzeugt, ich hätte die Qualität für die Startelf gehabt», sagt Vladi im Gespräch mit der «Aargauer Zeitung».

Mindestens den Rest dieser Spielzeit verbringt der Angreifer nun wieder in Aarau, wo er bereits von Anfang 2022 bis Mitte 2023 spielte und sehr erfolgreich war. In bislang drei Einsätzen für den FCA hat Vladi auch schon wieder einmal getroffen. Die Transferrechte liegen weiterhin beim FC Lugano, wo er bis 2027 unter Vertrag steht.