SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Fand kein Gehör"

Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 16:52
Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen

Mittelstürmer Shkelqim Vladi hat den FC St. Gallen, wohin er im vergangenen Sommer von Lugano ausgeliehen wurde, nach lediglich einem halben Jahr wieder verlassen und ist nach Aarau zurückgekehrt. Die Zeit bei den Espen war für ihn nicht einfach. Nach dem Abgang gibt es vom 25-Jährigen einen Seitenhieb in Richtung St. Gallens Trainer Enrico Maassen.

Dieser setzte nachweislich nicht auf den gebürtigen Thuner mit kosovarischen Wurzeln. Zu Unrecht wie der Stürmer meint – und offenbar auch einige seiner Ex-Teamkollegen. «In St. Gallen habe ich mitbekommen, dass sich Mitspieler für mich beim Trainer eingesetzt haben. Aber das fand kein Gehör. Immerhin hat mich das ein bisschen bestärkt, ich habe immer alles gegeben. Ich bin überzeugt, ich hätte die Qualität für die Startelf gehabt», sagt Vladi im Gespräch mit der «Aargauer Zeitung».

Mindestens den Rest dieser Spielzeit verbringt der Angreifer nun wieder in Aarau, wo er bereits von Anfang 2022 bis Mitte 2023 spielte und sehr erfolgreich war. In bislang drei Einsätzen für den FCA hat Vladi auch schon wieder einmal getroffen. Die Transferrechte liegen weiterhin beim FC Lugano, wo er bis 2027 unter Vertrag steht.

Mehr Dazu
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger
Eigengewächs bleibt

Der FC Aarau verlängert mit Stamm-Innenverteidiger Marco Thaler
Mehr entdecken
"Fand kein Gehör"

Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen

13.02.2026 - 16:52
Bis 2028

Der FC Aarau verlängert mit seinem Keeper Andreas Hirzel

12.02.2026 - 18:54
Kessler geht ins Wallis

Ein Aarau-Verteidiger wechselt in die Super League

12.02.2026 - 11:32
Rückkehr

Der FC Aarau gibt seinen Stürmer Amr Khaled nach Ägypten ab

28.01.2026 - 13:14
Vertragsverlängerung

Der FC Aarau tätigt weitere wichtige Vertragsverlängerung mit Koide

22.01.2026 - 13:23
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau

19.01.2026 - 15:22
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen

16.01.2026 - 11:07
Eine Liga tiefer

Der FC Aarau schickt zwei Spieler in die Promotion League

14.01.2026 - 13:23
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab

7.01.2026 - 16:54
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger

2.01.2026 - 12:42