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Neuer Vertrag

Der FC Aarau verkündet kurz vor Ligaspiel eine Vertragsverlängerung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 April, 2026 19:44
Der FC Aarau verkündet kurz vor Ligaspiel eine Vertragsverlängerung

Der FC Aarau setzt die Zusammenarbeit mit seinem rechten Aussenbahnspieler Marcin Dickenmann um zwei weitere Jahre fort.

Unmittelbar vor dem Ligaspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy machen die Aargauer die Vertragsverlängerung bekannt. Dickenmann unterzeichnet beim FCA einen Kontrakt bis 2028. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft Ende Juni aus.

Ursprünglich stiess der 25-jährige Rechtsfuss, der seine Ausbildung bei den Grasshoppers bestritten hat, vor knapp zwei Jahren vom FC Wil nach Aarau. Für den Challenge League-Klub hat er seither 55 Partien bestritten. Auf der rechten Seite ist er zurzeit gesetzt.

FCA-Sportchef Elsad Zverotic sagt zur Vertragsverlängerung: «Marcin zählt seit seiner Ankunft zu den Leistungsträgern beim FC Aarau. Auf und neben dem Platz zeichnet er sich durch seine professionelle Einstellung aus. Zudem ist er polyvalent einsetzbar. Er kann als Rechtsfuss auch auf der linken Seite spielen und bietet dem Trainer somit verschiedene Optionen. Wir sind glücklich, dass wir den Vertrag mit ihm verlängern konnten.»

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