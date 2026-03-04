Automatische Verlängerung: Planungssicherheit beim FC Aarau im Fall Afriyie

Der FC Aarau kann auch in den kommenden zwei Jahren auf seinen treffsicheren Stürmer Daniel Afriyie zählen.

Wie der Challenge Ligist mitteilt, hat sich der bis 2027 gültige Kontrakt des 24-jährigen Ghanaers automatisch um ein weiteres Jahr bis Juni 2028 verlängert. Afriyie fand im vergangenen Sommer ablösefrei den Weg vom FC Zürich ins Brügglifeld. Mit acht Treffern und fünf Assists in 23 Ligaspielen lassen sich seine Werte sehen.

Trainer Brunello Iacopetta vertraut Afriyie und setzt diesen meist in der Startelf ein. So könnte es auch in den kommenden Jahren weitergehen.

Das Ziel des FCA ist klar: Die Rückkehr in die Super League soll in dieser Saison endlich gelingen. Nach einem phänomenalen Saisonstart wurde das Team aber vom FC Vaduz überflügelt. Aarau liegt aktuell auf dem Barrageplatz, mit fünf Punkten Rückstand auf die Liechtensteiner.