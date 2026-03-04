SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bis 2028

Automatische Verlängerung: Planungssicherheit beim FC Aarau im Fall Afriyie

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 17:29
Automatische Verlängerung: Planungssicherheit beim FC Aarau im Fall Afriyie

Der FC Aarau kann auch in den kommenden zwei Jahren auf seinen treffsicheren Stürmer Daniel Afriyie zählen.

Wie der Challenge Ligist mitteilt, hat sich der bis 2027 gültige Kontrakt des 24-jährigen Ghanaers automatisch um ein weiteres Jahr bis Juni 2028 verlängert. Afriyie fand im vergangenen Sommer ablösefrei den Weg vom FC Zürich ins Brügglifeld. Mit acht Treffern und fünf Assists in 23 Ligaspielen lassen sich seine Werte sehen.

Trainer Brunello Iacopetta vertraut Afriyie und setzt diesen meist in der Startelf ein. So könnte es auch in den kommenden Jahren weitergehen.

Das Ziel des FCA ist klar: Die Rückkehr in die Super League soll in dieser Saison endlich gelingen. Nach einem phänomenalen Saisonstart wurde das Team aber vom FC Vaduz überflügelt. Aarau liegt aktuell auf dem Barrageplatz, mit fünf Punkten Rückstand auf die Liechtensteiner.

Mehr Dazu
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau
"Fand kein Gehör"

Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger
Mehr entdecken
Bis 2028

Automatische Verlängerung: Planungssicherheit beim FC Aarau im Fall Afriyie

4.03.2026 - 17:29
"Fand kein Gehör"

Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen

13.02.2026 - 16:52
Bis 2028

Der FC Aarau verlängert mit seinem Keeper Andreas Hirzel

12.02.2026 - 18:54
Kessler geht ins Wallis

Ein Aarau-Verteidiger wechselt in die Super League

12.02.2026 - 11:32
Rückkehr

Der FC Aarau gibt seinen Stürmer Amr Khaled nach Ägypten ab

28.01.2026 - 13:14
Vertragsverlängerung

Der FC Aarau tätigt weitere wichtige Vertragsverlängerung mit Koide

22.01.2026 - 13:23
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau

19.01.2026 - 15:22
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen

16.01.2026 - 11:07
Eine Liga tiefer

Der FC Aarau schickt zwei Spieler in die Promotion League

14.01.2026 - 13:23
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab

7.01.2026 - 16:54