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Borussia Dortmund könnte bei Said El Mala abstauben

Autor: | Publiziert: 5 Juni, 2026 17:03
Borussia Dortmund könnte bei Said El Mala abstauben

Nachdem Said El Mala gemeinsam mit seiner Familie entschieden hat, ein lukratives Angebot aus der Premier League nicht anzunehmen, könnte nun Borussia Dortmund profitieren.

Der aktuelle Arbeitgeber des 19-jährigen Stürmers war bereit, ein Angebot in Höhe von 50 Mio. Euro des FC Brentford anzunehmen. El Mala hat letztlich aber entschieden, diese Option zum jetzigen Zeitpunkt nicht wahrzunehmen. Dies ruft nach Angaben des «Express» Borussia Dortmund auf den Plan.

Der Bundesligist würde den U21-Nationalspieler sehr gerne verpflichten. Allerdings ist das Gesamtpaket teuer: Rund 80 Mio. Euro muss ein Verein einkalkulieren, wenn man Ablöse, Gehalt und Provisionen zusammenrechnet. Der BVB soll angeblich bereit sein, El Mala ein hohes Gehalt zu bieten, möchte dafür aber Abstriche bei der Ablösesumme machen. Ob der 1. FC Köln da mitspielt, ist fraglich.

Vorderhand bleibt die Personalie ungeklärt. Fakt ist, dass der Shootingstar in Köln noch bis 2030 unter Vertrag steht.

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